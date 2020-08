"Ella me buscó": El romance entre 'Kiko' y 'Doña Florinda' en el que 'Chespirito' tuvo que intervenir

Ciudad de México.- Carlos Villagrán recordó el romance que mantuvo con Florinda Meza cuando ambos encarnaban a 'Quico' y 'Doña Florinda' en El Chavo del 8, además de hacer aclaraciones sobre algunos rumores y versiones que surgieron en torno a esa relación.

El actor fue cuestionado sobre el tema durante una entrevista para Radio Mitre, donde explicó que lo suyo con la viuda de Roberto Gómez Bolaños fue una situación fugaz y algo con lo que él sintió que no podía continuar.

Lee también: ¿De Televisa a TV Azteca? Conductor de 'Hoy' se quedaría sin trabajo por armar 'berrinche'

Advirtiendo que nadie cree en su versión de la historia, Villagrán expuso que fue Florinda Meza quien primero mostró interés en él, tras lo cual surgió una relación "amigable".

Eso primero que nada es ya más añejo y hasta huele a azufre. Eso ya pasó hace más de 40 años. 50 años con el programa, medio siglo. Y esto que pasó fue hace más de 40 años. Pero más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. Pero te voy a decir algo que nadie me cree y así fue, lo tengo que decir como fue: '¿Tú anduviste con Doña Florinda?', le digo 'no, te voy a decir la verdad, Florinda anduvo conmigo', porque ella fue la que me buscó", contó el actor entre risas.