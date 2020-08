Instagram: Evaluna Montaner presume su cambio de 'look' junto a su hermano Ricky

View this post on Instagram

La segunda foto fue hace 11 au00f1os, la primera es de hoy. El amor que le tengo sigue creciendo. @maumontaner estu00e1 cumpliendo mi nu00famero favorito. Con cada paso que das estu00e1s cambiando el mundo Maui. Te amo con todo lo que soy. Jaaaapiii birrrdaaaay.