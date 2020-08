¿Al borde de la ruina? Niurka Marcos ahora se dedica a la venta de cubrebocas

View this post on Instagram

NIURKA ESTRENA NUEVA FACETA DE EMPRESARIA!! La actriz #NiurkaMarcos se lanza de empresaria y en tiempos de pandemia se pone a vender cubrebocas que llevan sus frases cu00e9lebres como este que dice: u201cChocaste con el Muro de Berlu00ednu201d ademu00e1s su publicaciu00f3n promociona su pu00e1gina web y escribe u201cAcompau00f1enme hacer parte de este nichou201d. QUE TE PARECE? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1