¡Impactante! Hombres armados acribillan la casa de José Manuel Figueroa

Wow ud83dude2e!! Tras lo sucedido llegaron elementos policiacos, quienes hallaron ocho casquillos esparcidos afuera de una casa con portu00f3n blanco y barda de piedra. Sujetos armados dispararon contra la fachada de una propiedad de Josu00e9 Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, ubicada en la colonia Delicias en Cuernavaca, la tarde del domingo. De acuerdo con informaciu00f3n proporcionada por vecinos de la privada Mesalina de la citada colonia, fue alrededor de las 15:00 horas cuando oyeron los balazos. Tras lo sucedido llegaron elementos policiacos, quienes hallaron ocho casquillos esparcidos afuera de una casa con portu00f3n blanco y barda de piedra. Autoridades de la Comisiu00f3n Estatal de Seguridad (CES) se enteraron que la vivienda era de Josu00e9 Manuel Figueroa, y dieron parte a la Fiscalu00eda General del Estado (FGE). A las 17:15 horas, agentes de la Policu00eda de Investigaciu00f3n Criminal (PIC) y peritos iniciaron las investigaciones; 45 minutos despuu00e9s, el personal pericial terminu00f3 de sacar fotografu00edas y recogiu00f3 los casquillos, como u00fanica evidencia del ataque. En la zona habu00eda cu00e1maras de seguridad, lo que podru00eda ayudar a la localizaciu00f3n de los agresores. Finalmente, a las 18:30 horas se retiraron los elementos de la Policu00eda Morelos y de la FGE; no hubo personas heridas durante el hecho. Con informaciu00f3n de La Uniu00f3n de Morelos