Exabogada Daiana revela la razón por la que prefirió abandonar el caso Kalimba

Ciudad de México.- Hace 10 años ya desde que se suscitó el caso del cantante, Kalimba, un hecho donde se le inculpó por abusar de Daiana Guzmán, quien en aquel entonces ella era una menor de edad.

A pesar de que el artista llegó a pasar un corto tiempo tras las rejas, al final se logró resolver su inocencia tras encontrarse una serie de irregularidades dentro de las investigaciones hechas por las autoridades.

Ahora, luego de un largo tiempo, se descubrió que hubo otro factor determinante, pues la exabogada de Daiana, Wendolyn Gutiérrez, ha salido a revelar porque abandonó a su clienta y a su familia en aquel momento.

Yo me alejó del caso, porque me doy cuenta de que es una farsa y me doy cuenta porque la entrevisté (Daiana), la orillé, le dije ‘esto, el otro, aquello, no me has dicho esto, tu dijiste que tus moretones eran de este color, tu dijiste así, comes muy bien, estás en el celular todo el día, no veo la actitud de una niña violada que está escondida en un rincón", contó la abogada Gutiérrez.