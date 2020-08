Maribel Guardia defendería a ex de Ninel Conde y asegura que: "Es un buen padre"

Ciudad de México.- Actualmente, se ha dicho poco sobre la situación actual sobre el pleito legal que existe entre Ninel Conde y su exesposo, Giovanni Medina por la custodia de su pequeño hijo, Emmanuel.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Maribel Guardia, la actriz comentó acerca de este suceso, además, dio su opinión acerca del ex de Ninel como padre de familia.

Mira ahora no he hablado con Ninel, pero en su momento le he mandado mensajitos de apoyo, son situaciones muy difíciles, yo creo que ningún padre puede separar al hijo de la madre, ni tampoco una madre puede separar a un hijo del padre".