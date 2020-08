Pareja de William Levy se gana las críticas de los fans por hacer esto con su hija

View this post on Instagram

Mi niu00f1a linda!! Siempre te sou00f1amos asu00ed tal cual eres.. linda, cariu00f1osa coquetisimaaaaaaaa, un poquito acelerada hahahaha...amo compartir contigo toda mi vida!! #togetherforever @kaileylevy19 @bbellabymillie @leurbanop @jenngomezvita @irmastyle @omarcruzphoto @peopleenespanol @lenapeople