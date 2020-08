Patricia Manterola brinda palabras de aliento a todos sus seguidores en Instagram

View this post on Instagram

u00a1Hoy me siento muy agradecida con la vida! Tengo salud, amor y trabajo ud83dude0dud83eudd70 justo hoy tengo conferencia de prensa con el equipo maravilloso de @rentacongeladaof porque estrenamos temporada este prou0301ximo 3 de Septiembre ud83dude0d... Y en estos momentos mau0301s que nunca es muy importante reiu0301r para apapachar el alma de tantos eventos mundiales tan difiu0301ciles....u00bfQue es lo que mau0301s les gusta de la serie?