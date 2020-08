A sus 27 años, Olga Mafud se luce encantadora para expresar su amor por TV Azteca

View this post on Instagram

Tengo 27 anu0303os. Justo los mismos anu0303os que estau0301 cumpliendo @azteca literalmente hemos crecido juntos. Antes desde casa viendo El Trece y El Siete. Ahora siendo parte de @aztecauno y @amastv Hace 27 anu0303os se empezaban a cumplir suenu0303os, siempre aleu0301grense de que los demau0301s cumplan sus suenu0303os, ellos serau0301n los que ayuden a cumplir los suenu0303os de los demau0301s. Gracias AZTECA u2764ufe0f u2022 u2022 Maquillaje @karimaquillaje Peinado @sandraglz1080 Foto @sergiotorressa Outfit @studio18boutique