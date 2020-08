Mientras que 'El Potrillo' está de fiesta, su ex se luce de esta manera en Instagram

View this post on Instagram

Feliz Semana ud83dudc8bLes Mando Amor y Buena Energiu0301a! (La foto no es de Hoy) Se que estamos en un tiempo MUY difiu0301cil y a veces no dan gana de NADA! Estamos hasta la M... de la Pandemia y hay diu0301as en que Ser Positivo, por momentos resulta irritante... literal!! ud83dude24 Se vale, se vale un tiempo en pausa,las quejas, la falta de inspiraciou0301n, el enojo, y mau0301s ..ud83dude2d pero NO se vale situarnos en esa negatividad , (aunque sea real la queja etc) no nos podemos dejar vencer! Asiu0301 que despueu0301s de los lamentos, debemos de renacer una y mil veces.ud83dude4cud83cudffcDebemos hacer lo necesario por salir de eu0301sto unidos, de manera colectiva; nuestro hermoso Planeta no se merece otra cosa, sino que luchemos por El; y nosotros merecemos cumplir nuestros suenu0303os, y llevar a cabo el propou0301sito Divino por el que transitamos aquiu0301. A veces (muchas veces) a mi tambieu0301n se me muere la esperanza.. ud83dude0cpero me detengo a observar a los demau0301s , y veo tantas muestras de lucha e inspiraciou0301n alrededor del Mundo, que me Nutro de esa entrega de extranu0303os, que me conmueven las entranu0303as, hasta llevarme a las lau0301grimas; me nutro del ejemplo que me han dado seres Amados, que han pasado por momentos, donde penseu0301 que quizau0301s no los volveriu0301a a ver, y su FE le ha ganado la batalla a la Muerte; me nutro de Hoy, y suelto el Ayer. Creo que todos nos sentimos con incertidumbre, cuesta mucho tener voluntad y entereza, pero de nosotros depende pasar eu0301sta prueba o dejarnos arrebatar lo que nos pertenece , nuestra Libertad y nuestro Planeta. Au0301nimo, si podemos. No tenemos que ser Perfectos, ni salir instruidos de la Pandemia; no es obligaciou0301n, ni necesario; viu0301vela como a ti te nazca y cou0301mo lo vayas sintiendo, Pero no te quedes en el eterno conformismo, ni en la negaciou0301n de tu entorno; Tenemos que resistir, transformar patrones de antes que ya no sirven mau0301s; adaptarnos al ahora, fluir con los diu0301as sin aliento, y activarnos la manu0303ana siguiente para construir JUNTOS, una Nueva forma de vida, pues u201c se hace camino al andarud83cudfb5 ud83cudfb6 u2764ufe0f u201c Debemos de seguir los protocolos de Sanidad por nuestro bien y por Respeto a los demau0301s.ud83dude37ud83cudf1fSanando, te Sanas; en cualquier aspecto de Tu Vida ud83dudcab