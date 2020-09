"No tenía nada para darme": Hijo de 'El Loco' Valdés cuenta porque no formó parte de la herencia

Ciudad de México.- Ya ha pasado casi un mes desde que ocurrió el lamentable fallecimiento del primer actor, Manuel 'El Loco' Valdés, sin embargo, aun hoy siguen apareciendo toda clase de confesiones y revelaciones de amigos y familiares cercanos.

Tal es el caso de Marcos Valdés, actor e hijo del malogrado artista, quien contó que su nombre no figuró en el testamento de su padre, pues aseguró que él no tuvo nada para heredarle.

'Hijo, no me tocó heredarte', a lo que yo le dije: 'Papá, estás equivocado, me heredaste muchos genes'. Algo que tengo bien aprendido es que ninguna situación de herencia es benéfica si hay varios hermanos y no se divide a tiempo, siempre causa conflicto y yo no quiero problemas absolutamente de nada", contó Marcos.