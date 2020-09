Blackpink: De portada y en exclusiva con 'Elle' Estados Unidos, ¿ya las viste?

View this post on Instagram

On their group dynamic: u201cWe all lived together since the beginning,u201d Jennie (@jennierubyjane) says. u201cAfter our training time was over, weu2019d go home together and order food, talk about how scary the teachers were, how the work was too much. And just like how kids at school become friends, we just got along. It was very easyu2014we didnu2019t really have to try.u201d For the full cover story, see link in bio. #BLACKPINKxELLE ELLE October 2020:u2063u2063u2063u2063 Editor-in-Chief: @Ninagarciau2063u2063u2063u2063 Talent: @blackpinkofficialu2063u2063u2063u2063 @roses_are_rosie @jennierubyjane @sooyaaa__ @lalalalisa_m u2063u2063u2063u2063 Photographer: @kimheejuneu2063u2063u2063u2063 Fashion Direction: @charlesvarenneu2063u2063u2063u2063 Stylist: @meenmeenmeen_u2063u2063u2063u2063 Writer: @mariashermu2063u2063u2063u2063 Entertainment Director: @jenweiselu2063u2063u2063u2063 Hair: @iseonyeong1118 @agency_garten Makeup: @iammaengu2063u2063u2063u2063 Manicure: @nail_unistellau2063u2063u2063u2063 Set Design: Seo Yun Choiu2063u00a0@set__darak Production: Lee Kyung Kimu2063u00a0@blcreativehouse On Set Coordinator: Hee Young Park