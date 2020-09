Juan Rivera revela que la separación de Chiquis y Lorenzo Méndez tomó por sorpresa a la familia

California, EU.- De manera muy sorpresiva y muy contundente, la cantante, Chiquis Rivera, reveló su separación definitiva de su esposo, Lorenzo Méndez, sin embargo, esto también fue inesperado para la dinastía Rivera.

En su reciente entrevista con el programa de espectáculos, De Primera Mano, Juan Rivera, tío de Chiquis, contó que no se imaginaba que esto sucedería.

Me agarran totalmente en curva, en el aspecto, por qué, 1, no nos gusta meternos en las relaciones personales de nadie, yo he querido, desde que se separaron la primera vez, quise dar apoyo a mi sobrina mandándole mensajes, queriéndole levantar los ánimos, pero de ahí para acá no sé", aseguró Juan.