Tras veto de TV Azteca y 'VLA', exconductor de 'Hoy' destroza a Televisa: "Quería renunciar diario"

Ciudad de México.- El conductor Mauricio Mancera, quien formó parte de las filas de TV Azteca durante varios años antes de entrar a Televisa, se sinceró con su excolega, la periodista y conductora de Sale el Sol Ana María Alvarado.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de Ana María, el presentador habló de sus inicios, sus proyectos laborales y cómo ha pasado la cuarentena y estos tiempos de pandemia.

Mancera contó que ha pasado la pandemia soltero y que él mismo se ha ocupado de sus labores del hogar. Además, comentó que luego de estar trabajando años en matutinos como el programa Hoy y Venga la Alegría, está feliz sin levantarse temprano.

A mí la madrugada me cuesta. El despertar temprano no es algo que se me dé, a pesar de todos los años no me acostumbro. No descarto obviamente si me invitan con mucho gusto lo hago porque es un público que creo ya me identifica en las mañanas entonces lo volvería a hacer pero ahorita que no lo hago lo disfruto mucho".