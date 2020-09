Adela Noriega: Tras 12 años desaparecida y un 'hijo' secreto, regresa a Televisa y así luce ahora

View this post on Instagram

Hoy hace 11 se estrenu00f3 u0026#34;Amor Realu0026#34; con la participaciu00f3n de #FernandoColunga u0026amp; #MauricioIslas. Gracias por seguir viviendo esta gran historia de amor... #AmorReal #Telenovela #Televisa #AdelaNoriega #Fans #u00c9poca #CarlaEstrada