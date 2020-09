¿Drogas o depresión? Rafael Amaya revela por qué desapareció de Televisa y 'El Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- La vida actual del actor Rafael Amaya es un misterio. Tras su desaparición del ojo público y varios rumores que apuntaban a un secuestro o hasta adicciones, esta sería la razón por la que el sonorense dejó Televisa y El Señor de los Cielos.

Los inicios de Amaya no fueron fáciles. Al principio cuando llegó a la CDMX comenzó en la música, sin embargo, tras ser descubierto por una agencia de modelaje, su vida cambió.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 28 años en Televisa, polémico conductor llega a 'Sale el Sol' y destroza a 'VLA'

El actor ha dado mucho de que hablar, pues luego de que en 2015 desapareciera de la exitosa serie de Telemundo sin razón aparente, se comenzó a especular que había caído en las garras de las drogas y el alcohol. Incluso se dijo que estaba muerto y un portal de espectáculos sugirió que había sido "secuestrado sexualmente" en 2019.

Ninguna de estas teorías fueron comprobadas. Aunque el histrión se alejó completamente de la televisión luego de que su famoso personaje de 'Aurelio Casillas' fuera puesto en coma, en una de las últimas entrevistas que dio el actor dio la más grande pista por la que dejó el medio.

Podría interesarte: TV Azteca hunde a Televisa: Filtran nuevos coaches de 'La Voz' y confirman regreso de 'Survivor'

En entrevista con Al Rojo Vivo, el actor aclaró que no tenía problemas con las drogas pero que sí había sido hospitalizado por estrés y cansancio, ya que atravesaba por varios problemas personales y estos le provocaron una crisis nerviosa.

Además, negó haber estado en depresión por romper su compromiso con Angélica Celaya, pero sí admitió que vivió un fuerte duelo.

No, (no hubo drogas), hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital (...) Me alejé para sentir nuevas energías porque estaba muy metido en mi personaje y necesitaba aislarme. Dejé el teléfono a un lado y por eso no veía a la prensa ni me comunicaba con nadie, lo necesitaba".