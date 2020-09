"No existen para mí": Laura Bozzo asegura que no hará las pases ni con Adame y ni su ex

Ciudad de México.- Durante estos últimos tiempos, la conductora de televisión, Laura Bozzo, se ha encontrado en el ojo del huracán, luego de que surgiera la polémica entre ella y su ex, Christian Zuárez, además de su pleito con Alfredo Adame y la pareja de actores, Gabriel Soto e Irina Baeva.

Sin embargo, la famosa se encuentra plena y completamente despreocupada por tales casos, debido a que asegura ya son cosas del pasado, sobre Soto y Baeva, dijo que todo estaba en control de sus abogados.

Mientras que, de Christian y Adame, mencionó que, para ella, ellos "no existen", por lo que prefiere solo enfocarse en lo real, tal como los casos en los que trabaja para Laura sin censura.

Mira, yo no tengo porque fumar la pipa de la paz con nadie, yo lo que he tenido que hacer es lo que siempre fue mi vida, que es ayudar a la gente y pelearme con los desgraciados… yo tengo que focalizarme en ayudar a la gente y no enfocarme en gente que no existe, realmente para mi en mi vida no existen", dijo Bozzo.