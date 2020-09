¡Padre orgulloso! Héctor Suárez Gomís celebra el cumpleaños 6 de su hijo

View this post on Instagram

u00a1TE AMO, CABRONCITO! Pablo, que sea un au00f1o lleno de magia, de risas, de sorpresas, de sueu00f1os cumplidos. No dejes de tener curiosidad y sigue preguntu00e1ndolo todo. Sigue teniendo esa gran imaginaciu00f3n y nunca mates la capacidad que tienes de transformarte en todos los personajes de las pelu00edculas que ves. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y cru00e9eme, soy un afortunado por tener un hijo tan extraordinario como tu00fa. u00a1Que sea el mejor au00f1o de tus 6! Gracias por ser mi hijo u2764ufe0f