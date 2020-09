Tras accidentarse en Televisa, Reno de 'Guerreros 2020' reaparece en redes: "No estoy bien"

Ciudad de México.- Luego de que en la gran final de Guerreros 2020 la famosa cantante Reno Rojas resultara lesionada en el último circuito, la querida exparticipante reapareció en redes sociales y envió un mensaje a sus miles de fieles seguidores.

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete del exitoso tema Velero compartió una serie de imágenes en las que muestra que terminó con la nariz lastimada tras caer de apróximadamente dos metros de altura.

Como se sabe, los Leones no pudieron conseguir el campeonato de Guerreros 2020 debido a que en la plena final, tanto Reno como Ella Bucio, pieza clave, resultaron lesionadas.

Reno no ha salido a dar declaraciones de esta situación, sin embargo, ahora aprovechó para dar las gracias a sus miles de fans que día a día le envían mensajes de apoyo.

Los golpes de la vida solo me pueden hacer más fuerte... no estoy bien pero su amor y atención me conmueve mucho", escribió.