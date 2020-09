Fernando Carrillo revela cual sería el nombre que tiene listo para su próximo hijo

Ciudad de México.- Hace poco, el actor de telenovelas, Fernando Carrillo, sorprendió a los medios al anunciar que próximamente volvería a ser padre con su joven novia, María Gabriela, a quien le lleva casi 30 años de diferencia.

En su reciente entrevista con el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, la feliz pareja contó están esperando a un bebé, a quien de ser niño le pondrían Milo, pero en el caso de ser niña, buscarían nombrarla Dasha.

A pesar de que tanto Fernando como María están felices por la espera, no se olvidan de Ángel Gabriel, el pequeño que el actor tuvo hace ya algunos años con una mujer que no pertenece al medio del espectáculo.

Me emociona porque siempre he querido tener un hijo bajo el seno del matrimonio, en el mismo hogar, bajo el mismo techo, pero me encanta porque María Gabriela sabe y acepta que tenemos otro hijo, que se llama Ángel Gabriel y nuestra casa también va a ser de Ángel", contó el artista.