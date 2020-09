"Llegué a usar pelucas": Manuel Landeta cuenta que le costó aceptar su calvicie

Ciudad de México.- El actor, Manuel Landeta, ha logrado destacar en el medio artístico gracias a su carisma y talento, sin embargo, también ha logrado ser distinguido por ser de los pocos famosos que aceptan su calvicie.

En su reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante en, El minuto que cambio mi destino, el artista contó sobre la perdida de cabello, lo mucho que le costó asimilarlo y como esto le hizo perder algunos importantes para su carrera.

Yo empecé a usar pelucas una vez que me rapé y me invitaron a bailar a una gala de ballet en donde tenía que salir con el pelo y me compré una peluca y ahí descubrí que no se me notaba que la usaba", inició.

Landeta aseguró, que nunca sufrió problemas con la gente por perder su melena, pero en el área laboral esto si le pegó bastante, asegurando que:

Me llaman un día a trabajar por ahí de 1982, en una película y llego con mi cachuchita y me la quito y me dice: 'Estás pelón', y le digo: 'No manches pues si siempre me has visto y siempre he salido así' y me contestó: 'No, no me das el personaje' y le dije: 'Pues uso peluca' y me dice: 'o, en cine no, en cine no'", relató Manuel.