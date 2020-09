¿Perdió el piso? Esto opina Angelique Boyer por ser llamada "reina de las novelas" en Televisa

Ciudad de México.- La aclamada y querida actriz franco-mexicana, Angelique Boyer, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para explicar cuál es su sentir ante el arrasador éxito que está teniendo Imperio de Mentiras durante su primera semana de estreno.

La guapísima novia de Sebastián Rulli reveló lo que opina luego de que diferentes medios la nombraran como la "reina de las novelas" gracias a su nuevo protagónico en la pantalla de Televisa.

Gracias, es la segunda vez que me lo dicen hoy... no me la creo ni me la quiero creer... es hermoso se agradece", comentó.