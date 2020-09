Sin rodeos, 'La Chilindrina' revela lo que le pagó 'Chespirito' por salir en 'El Chavo del 8'

Ciudad de México.- La actriz, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la 'Chilindrina', mediante una entrevista para el programa Un Nuevo Día, habló de lo que ganaba cuando trabajó en El Chavo del 8, junto a Roberto Gómez Bolaños.

En su mensaje señala que se trataba de un sueldo muy bueno pues el programa era mundialmente conocido y para toda la familia, por lo que tenía un amplio sector.

Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado, o sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba", declaró.

Aunque por otro lado no dudó en arremeter en contra de Televisa al asegurar que ellos se llevaban casi todas la ganancias, dándoles a ellos una milésima parte.

Por otro lado indicó que ella dejó el programa debido a que Chespirito ya no quiso hacer 'El Chavo', por lo que a inicios de los 90 se terminó el programa.

Dejé el programa porque 'Chespirito' ya no quería hacer 'El Chavo' y yo no quería cambiar el personaje de la 'Chilindrina' por el de 'Marujita'. Digo, 'Marujita' la gente a lo mejor no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada", relató.