Thalí García, actriz de 'El Señor de los Cielos' presume tierna escena junto a sus hijos

View this post on Instagram

Lo mu00e1s grande u0026amp; mu00e1s perfecto de mi vida en una foto! Solo falto mi @felipeaguilardulce u2665ufe0f Gracias mi querida @erikatahis por capturar este momento, te extrau00f1u00e9 en demasu00eda amiga mu00eda. Juntas siempre... #familytime #besties #love #xoxo