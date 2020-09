¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique 'abandona' playas de 'Exatlón México' por fuerte razón

View this post on Instagram

El fenou0301meno Exatlou0301n estau0301 de regreso... ud83dudc4aud83cudffc Gracias a ti, u00a1somos el programa nuu0301mero 1 de la televisiou0301n! ud83dude4cud83cudffcud83cudf34ud83dudd25 #DueloExatlou0301n