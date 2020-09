Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy revela al aire que tiene nueva empresa

Ciudad de México.- Pati Chapoy, titular de Ventaneando desde hace 24 años y jefa de espectáculos en TV Azteca, anunció al aire que ya tiene otro proyecto en una nueva empresa.

Sí. Televidentes quedaron sorprendidos al escuchar la noticia de parte de la misma conductora al aire en la emisión de este martes del popular programa vespertino.

Los conductores hablaban de la llegada de Omar Germenos y Luz Elena González a El Heraldo TV para hacer el matutino Aquí Contigo.

Al hablar de esta empresa, Daniel Bisogno promocionó su trabajo en El Heraldo, donde participa en un programa de radio, por lo que invitó al público a sintonizarse.

Mientras tanto, Pati interrumpe y revela que viene una sorpresa primero con el rostro muy serio y luego con una sonrisa.

"Andale... Pati Chapoy...", dice Linet Puente sorprendida y Bisogno complementa: "Sería un honor", dejando entrever que podría integrarse también a El Heraldo.

Por la "señora Murrieta" se refiere a Rosario Murrieta, quien es la jefa de información de Ventaneando y ahora conductora desde hace varios meses.

La periodista de espectáculos, Angélica Palacios, elaboró y dio detalles en su canal de YouTube de Multimedia 7 sobre la noticia.

Me estoy enterando que como los movimientos de la empresa no han sido favorables, sino todo lo contrario, como que no los tiene en paz a los pioneros como Chapoy y Javier Alatorre, los que conformaron la empresa desde un inicio".