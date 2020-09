Instagram: Así celebra Thalí García, de 'El Señor de los Cielos', a sus grandes amigos

View this post on Instagram

Esta noche quiero hacer una reflexiu00f3n sobre la amistad. Erika y yo nos conocimos hace muchos au00f1os en una obra de teatro, nos hicimos amigas al instante, ru00e1pidamente se convirtiu00f3 en una de mis amigas mu00e1s allegadas e importantes, u00e9ramos inseparables y vivimos cosas muy hermosas juntas, me mudu00e9 a Miami, ella a Merida y la distancia u201chizo de las suyasu201d. Ayer nos reencontramos en circunstancias que me hubiera gustado que ella nunca hubiera tenido que vivir, pero a pesar de ello; la felicidad de volver a abrazarnos y compartir fue indescriptible, fue como si el tiempo no hubiera pasado entre nosotras y entendu00ed que la amistad es magia, es mu00e1s fuerte que muchas otras relaciones personales, por que al menos en mi vida; mis amigos son la familia que yo elegu00ed y eso tiene doble validez. Ambas nos cuestionamos u00bfpor que dejamos de frecuentarnos? y realmente no logramos descifrarlo, fue como que yo andaba en mis cosas, ella en las de ella y de un momento a otro, nos olvidamos de recordarle a las personas importantes: que son importantes. La amistad es un lazo maravilloso, que nos fortalece cuando mu00e1s lo necesitamos, es la complicidad de las risas y el ou00eddo mu00e1s ecuu00e1nime. La amistad nace de la manera mu00e1s intuitiva y nos hace click en el momento mu00e1s inesperado. Asu00ed que si tu00fa tienes un amigo(a) que es imprescindible para ti. Du00edselo, abru00e1salo, recuerda su cumpleau00f1os, apu00f3yalo y cuu00eddalo, por que los verdaderos amigos no se encuentran a la vuelta de la esquina. Aprovecho estas palabras para decirles a mis amigos cuanto los amo y que sepan que no los cambiaru00eda por nada del mundo! (Etiqueta a tus mejores amigos) ud83dude0du2665ufe0fud83dude4fud83cudffb #friendship #xoxo