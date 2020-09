Suzy Cortez atrapa la mirada de fans al lucirse de esta exquisita manera

View this post on Instagram

Hoje comecu0327a a @laliga para o @fcbarcelona e como todos sabem enquanto o Bartomeu for presidente do time nau0303o vestirei a camisa e nau0303o vou comemorar. Hoje estou na torcida pelo melhor jogador da histou0301ria em busca da sua 7u00aa bola de Ouro. #Messi #Culeu0301 #SuzyCortez #FCBarcelona #LaLiga #BartomeuOUT ud83dudd35ud83dudd34