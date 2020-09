¿Adiós TV Azteca? Tras 'humillación' de 'Titanes', Rosique se despediría de 'Exatlón'

Ciudad de México.- Antonio Rosique sigue atrapado en un huracán de críticas después de que señalara al equipo rojo, los 'Titanes', por 'humillar' a los competidores del azul, 'Héroes', entre las cuales exigen lo despidan de Exatlón, ¿será que diga adiós a TV Azteca?

En la pasada emisión del reality deportivo, Rosique felicitó a Ernesto Cázares por su "templaza" a la hora de perder y la "humildad" que muestra, desaprobando la burla que aseguran hizo Heliud Pulido cuando ganó el pasado viernes en la competencia final chupándose el dedo, algo que afirman fue en honor al saludo que hacía Pamela, su novia, en el futbol.

Aunque Pulido no se ha pronunciado ni a aclarado la situación, el conductor del reality desaprobó la conducta, lo que molestó miles de usuarios en Twitter que pidieron fuera despedido pues tenía "favoritismo" hacia los 'Héroes'.

Cabe mencionar que Antonio no se ha pronunciado ante las criticas y malos comentarios en su contra que piden salga del reality y afirman que ha tomado un bando cuando debería de ser "imparcial".

Ya no debió ser la voz de esta temporada, ya no está ubicado, quiere tomar un bando y eso está mal”, "Sáquenlo de Exatlón por poco profesionalismo, ¡fuera!", "Exigimos el mismo trato a los competidores, todos son iguales, se ve tu favoritismo hacia los azules y eso te resta credibilidad, eres conductor, no payaso", fueron algunos comentarios hacia el conductor.