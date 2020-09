Sergio Mayer sufre una dolorosa mordida de una serpiente luego de querer ayudarla

View this post on Instagram

En la avenida de los autos encontramos a una vu00edborita, obvio mi intenciu00f3n fue evitar que fuera atropellada, al intentar agarrarla para ponerla en los matorrales me mordiu00f3. Jajajajaja Me lo merezco por burro, lo importante es que la pusimos a salvo y estu00e1 bien