Tras dramática eliminación de Natali Brito en 'Exatlón', Cecilia hará esto frente a 'Titanes'

Cuando hay trabajo en equipo y colaboración, pueden conseguirse cosas maravillosas. La unidad es la fuerza