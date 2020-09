"Chiquitito": Desde el mar, José Ron enamora a sus seguidores con bellas palabras

Ciudad de México.- El guapísimo actor de telenovelas en Televisa, José Ron, enamoró a sus fieles seguidores desde la orilla del mar, al compartir una bella postal donde se puede ver un hermoso atardecer y al actor caminando hacia el agua.

Sin embargo, lo que más impactó del ex de Ariadne Díaz, es el hermoso texto lleno de sabiduría con el que acompañó su fotografía: "Cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en “la fila” sin saberlo.Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila".

Así que mientras esperamos en línea – Haz que los momentos cuenten. Haz prioridades. Haz el tiempo. Da a conocer tus cualidades. Haz que la gente se sientan importantes. Haz oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas. Haz sonreír a alguien. Haz el cambio. Haz el amor. Haz La Paz. Arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que les amas. Asegúrate de no tener arrepentimientos. Asegúrate de estar listo", finalizó.

Después de darle el reconocimiento a la página en Instagram de donde sacó las bellas palabras, José Ron, dejó el espacio de los comentarios abierto para que sus fans pudieran comentar al respecto.

Mi vida... andas es mis tierras... tan cercas y tan lejos... tanto qe deseo conocerte guapo".

Gracias por tu reflexión, José estás lleno de sabiduría, transmites tanta paz, que dios te bendiga siempre".

Gran reflexión de vida. Excelente semana amigo querido Dios Contigo y a vivir la vida".

Por favor dios dale Fortaleza, dale tranquilidad, cubre su hogar con tu manto y líbrale siempre de todo mal y peligro".

Fuente: Instagram @joseron3