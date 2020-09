Leticia Calderón confiesa lo difícil que es volver a la TV con su ex en prisión

Ciudad de México.- La artista Leticia Calderón, reveló lo complicado que ha sido para ella regresar a su vida laboral ahora que sus hijos se encuentran tomando clases en casa por la pandemia de coronavirus.

Debido a que la actriz no cuenta con el apoyo del padre de sus hijos, Juan Collado, para cuidar a los adolescentes por los problemas legales que enfrenta en prisión, Lety confesó que ha vivido momentos complicados tras su regreso a los foros de televisión.

Ha sido difícil sobre todo por el tema de llegar a la casa y todo lo que uno hace de quitarse los zapatos y desinfectarse y todo el rollo… mis hijos corren a saludarme y yo (les digo) ‘no, no, aléjense’… me lavo las manos, me meto en mi recámara, me quito la ropa que traigo, y hasta entonces yo ya me acerco”, contó en entrevista para el programa Hoy.