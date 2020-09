¿Qué pasó con Tony, 'El mini Jawy'? Tras dejar 'Acapulco Shore', se dedica a esto

View this post on Instagram

Este boomerang es lo mejor del mundo! ud83cuddf2ud83cuddfdud83dudc4dud83cudffcu2764ufe0fud83cudf0eud83dudcab . . #tb #mtv #mtvmiaw #premiosmtvmiaw #acapulcoshore #acapulcoshorenuevageneracion #boomerang #swagg #redcarpet #influencer #media #bomberjacket #tiger #forever21 #memories