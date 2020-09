Yadhira Carrillo asiste a 'Hoy' para pedirle ayuda a la audiencia; podría regresar a la TV

View this post on Instagram

GOMITA es una perrita que su sistema digestivo no sabu00eda lo que era comer. La tenu00edan en un antirru00e1bico de donde la saquu00e9, le du00e1bamos de comer pero su sistema no sabu00eda deglutir u201ctragaru201d asu00ed que empezamos por darle suero, nutru00ed gel, (vitamina) y comida de perrito en lata para estu00f3magos delicados. Y asu00ed fue cu00f3mo empezu00f3 a funcionar su sistema digestivo!