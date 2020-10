Edwin Luna habla de Natanael Cano y dice si estaría dispuesto a una colaboración

Ciudad de México.- A raíz de la polémica surgida entre los cantantes, Pepe Aguilar y Natanael Cano, tanto los fans como los mismos representantes del género musical regional mexicano, ha criticado al joven exponente de los corridos tumbados.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, Edwin Luna, el vocalista de la La Trakalosa de Monterrey, dio su punto de vista sobre Cano y el hecho de que no reconociera a las grandes figuras de la música mexicana.

El cantante, señaló, que el siempre ha respetado a los demás por ser artistas, sin dejarse llevar por lo que estos producen, además habló sobre si estaría interesado en grabar en algún momento junto a Natanael en una colaboración artística.

Fíjate que con él y con quien sea, si un día me lo topo, no sé si ni siquiera me conozca a mí, también hay que aceptar una cosa, yo cuando inicié con La Trakalosa tenía más o menos la edad de él, cuando yo empecé conocía a los que estaban fuertes en ese momento a muchos anteriores no los alcancé a conocer, pudiera ser que pase lo mismo", dijo.