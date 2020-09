Golpe a Héroes: TV Azteca confirma a 'nueva' Titán en 'Exatlón' y Rosique los humilla al aire

View this post on Instagram

Red Force, Black Force y Silver Force son los grandes REFUERZOS de los Titanes... ud83dude31ud83dudc4aud83cudffcud83cudf34 u00bfQuiu00e9n de ellos es tu favorito? ud83dudd34 u00a1Esta noche nos leemos en TW con el HT #PorLaFortaleza! ud83dudcf2