Luto en Televisa: Fernanda Castillo sufre la triste pérdida de un ser querido

Ciudad de México.- Mediante sus redes sociales, la actriz Fernanda Castillo dio la dolorosa noticia de que una persona muy cercana a ella falleció en días recientes.

Se trata de Hilaria, una vestuarista con que la estrella de El Señor de los Cielos trabajo por años y aprovechó sus historias de Instagram para dedicarle un sentimental mensaje y una foto.

Lo siento en el alma… Mi Hila, me quedo con lo cariñosa y linda que siempre fuiste conmigo por tantos años. Me hacías creer que tenías que arreglarle a los vestuarios porque estaba más flaca, aunque no fuera. Por hacerme sentir hermosa, gracias por tu abrazo y tu sonrisa”, escribió la famosa.