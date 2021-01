Eduardo Yáñez no desiste de su sueño en Hollywood pese a seguir en telenovelas

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez se dijo muy feliz y emocionado por el nuevo proyecto que realizará en México al lado de Mayrín Villanueva, el cual ha trascendido en diversos medios que se trata de la nueva versión de la telenovela Mirada de Mujer.

No obstante, el actor mexicano reveló, que no desiste en regresar a buscar nuevas oportunidades en Hollywood, pues aseguró que su deseo más grande es volver a trabajar en la llamada Meca del Cine.

Yo nunca dejaré de tocar puertas ni tener esa actitud de yo soy… que me llamen si quieren o que me busquen, nel… o no, yo voy detrás, yo voy siempre persiguiendo lo que quiero", dijo en entrevista para el programa Hoy .

Por esto mismo, Eduardo destacó que toma las oportunidades tal como le llegan, aunque no olvida su sueño más grande en el ámbito profesional.

Ya habrá tiempo de volver a Hollywood e intentarlo de nuevo porque yo me dedico a ser actor y no tengo otro plan en mi vida… mi cool más grande es volver a Hollywood y volver tocar puertas y volver a abrirlas, pero si el destino me pone de esta manera y Dios me pone en este plan, es por algo, y yo no puedo ir en contra de eso", dijo.