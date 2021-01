Betty White celebra 99 años y revela su secreto para tener tanta energía a su edad

Estados Unidos.- Si hay algo que ha resultado bastante sorprendente es que a pesar de tener casi un siglo de vida, la comediante, actriz y exmodelo Betty White, luce increíble y además suele presumir que goza de una excelente salud pese a su edad.

Es por eso, que mientras celebra su cumpleaños número 99, el icono de belleza de los años 40, compartió algunos de sus consejos para encontrar siempre el lado bueno de la vida, señalando que era algo mucho más positivo y divertido para ella tener esa perspectiva.

No me gusta el otro lado... El lado positivo es mucho más divertido", comentó

White inició su carrera en 1939 con pequeños trabajos en cine y televisión. Desde entonces, sus logros han abarcado más de ocho décadas y contando. Además, ha ganado varios premios Emmy y ha protagonizado algunos de los papeles más memorables de la televisión.

Su larga vida y trayectoria en los medios, le ha permitido reflexionar para encontrar la forma de ser una persona más energética y por esa razón, la actriz, ha decidido compartir su secreto para lograrlo, luego de agradecer que se sentía bastante agradecida por tener buena salud.

Estoy bendecida con buena salud... por lo que cumplir 99 no es diferente a cumplir 98... Sentido del humor, no te tomes demasiado en serio. Puedes mentir a los demás, no es que yo lo haría, pero no puedes mentirte a ti mismo".