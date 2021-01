Danna Paola confiesa en 'VLA' si volverá de juez a 'La Academia' tras polémica con alumnos

Ciudad de México.- Este jueves 14 de enero la guapísima y querida cantante, Danna Paola, concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de su nuevo álbum K.O. y además reveló si volverá a La Academia.

A través de una videollamada con los conductores Cynthia Rodríguez y Horacio Villalobos, la intérprete de Sodio confesó qué la inspiró a lanzar este nuevo material y confesó que todas las canciones son escritas por ella misma.

Es un álbum que me costó lágrimas, muchas risas, que me costó mucho trabajo pero bueno por algo pasa todo", explicó al inicio de la entrevista.

Fue un proceso de 2 años que me ayudó a drenar y a entender el amor, que uno no debe de aceptar un ordinario y fue esto lo que me inspiró, para celebrar a los corazones rotos y fue algo que me salvó la vida", añadió.