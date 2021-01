Amigo del Príncipe Harry revela que está devastado por la situación con su familia

Estados Unidos.- El periodista y autor Tom Bradby, quien es amigo del Príncipe Harry y Meghan Markle, rompe el silencio y habla sobre la salida de la pareja de la vida real luego de Bradby hiciera su sincero documental de 2019 en compañía de ellos sobre su gira africana y decidió compartir ciertos pensamientos al respecto.

Durante Love Your Weekend con Alan Titchmarsh de ITV, que se transmite cada domingo, Bradby mencionó que su documental fue un proyecto muy complejo psicológicamente porque estaban claramente en una posición difícil y no se sentían bien. Además mencionó que habló con la pareja sobre todo lo ocurrido el año pasado y como se sentía, a lo que ella respondió era una situación "bastante real" y se alegraba de que alguien se lo preguntara debido a que no todos lo hacían.

Se le preguntó a Tom si cree que Harry y Meghan parecen más felices desde que se mudaron a California durante el 2020, y comentó que ellos están están contentos y bastante emocionados. Sin embargo, mencionó que Harry está desconsolado por la situación con su familia y que era demasiado obvio.

Creo que se sienten mejor, sí... ¿Entonces son infelices? No, creo que están contentos, las cosas que son. al hacerlo están bastante emocionados. Creo que está desconsolado por la situación con su familia, no es necesario tener conocimientos para saber eso, pero creo que es cierto".

Así mismo, habló sobre la distancia entre Harry y su hermano, el Príncipe William, señalando que está tratando de comprender la decisión de su hermano. Además comentó que todo lo sucedido el último año ha sido una situación bastante difícil y que además ha sido bastante doloroso para ellos.