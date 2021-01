Phil Spector: Tras matar a Lana Clarkson, exproductor de The Beatles muere en prisión

California, Estados Unidos.- Phil Spector, asesino convicto y productor musical de 81 años murió el sábado, el de California , dijo el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Las fuentes le dijeron a TMZ que el productor encarcelado murió por complicaciones de Covid-19 , pero el CDCR dijo que la causa de la muerte está bajo investigación.Spector había estado cumpliendo una sentencia de 19 años de prisión por el asesinato de Lana Clarkson.

El recluso de California Health Care Facility, Phillip Spector, de 80 años, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6:35 pm del sábado 16 de enero de 2021, en un hospital externo", dijo el CDCR en un comunicado.

Spector había sido hospitalizado después de su diagnóstico de coronavirus hace cuatro semanas y regresó a la cárcel, dijeron las fuentes. Se informó que el productor deshonrado tenía coronavirus hace cuatro semanas. Su ex esposa dijo que "se preocupa" por él. Spector fue visto recientemente con una nueva apariencia en una foto de la prisión.

Las imágenes detrás de escena dieron detalles sobre The Beatles, cuyo álbum Let It Be fue producido por Spector décadas antes de su condena por asesinato. Sin embargo, según los informes, recayó y murió el sábado después de ser llevado al hospital.