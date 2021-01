Reportan que Daniel Bisogno fue arrestado ¡por armar pleito mientras estaba borracho

Ciudad de México.- Daniel Bisogno vuelve a estar en el centro de la polémica después de que surgieran rumores de un presunto arresto por estar borracho. La información fue compartida por el canal de YouTube ArguendeTV.

Según el video, el conductor de Ventaneando se encontraba en una fiesta en Polanco, Ciudad de México. Después de la reunión, presuntamente Bisogno salió en estado inconveniente y armó un pleito en los pasillos del edificio donde se encontraba. Por esa razón, detalló el presentador del video, llegó la policía y arrestó al comunicador de espectáculos.

No obstante, en el video de YouTube no se presentó alguna prueba de esta información. Asimismo, Bisogno no ha comentado algo para confirmar o desmentir estos supuestos hechos.

Daniel Bisogno regresó este lunes a la pantalla chica después de estar un mes vetado por insultos homofóbicos que lanzó al periodista Javier Ceriani.