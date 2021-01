Irina Baeva y Gabriel Soto dejan en shock por esconder compromiso durante 3 meses

Ciudad de México.- Sin especulaciones alguna y después de casi tres meses de su compromiso, Irina Baeva y Gabriel Soto decidieron por fin hacerlo público, siendo la mañana de este miércoles 20 de enero el momento perfecto.

A través de sus cuentas de Instagram es donde los actores llenaron por completo de miel las redes sociales pues presumieron el famoso "I said yes" con una fotografía del momento tan inolvidable que vivieron, mismo que fue hace ya tiempo.

Aunque la sorpresa fue para todos los usuarios de Internet e inclusive para las amistades más cercanas pues esta parejita de famosos presumió en la misma publicación la fecha 25/10/20, siendo esta la que quedara marcada y que después de tanto tiempo, polémicas y escándalos por fin se hizo pública.

Pero después de esto es que internautas, seguidores y demás usuarios no pararon hasta notar que fue el pasado 31 de diciembre cuando Irina ya aparecía con el mismo anillo en su mano, lo cual todos habrían dejado pasar desapercibido.

Hasta el momento las publicaciones que aún no cumplen ni siquiera una hora de realizadas, no han parado de recibir cientos de comentarios y miles de me gusta pues es sin duda una noticia que, aunque estaba esperándose, no se contaba con que ya habría sucedido.