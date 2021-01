Actriz de Televisa traiciona a Gabriel Soto y revela todo de su video: "Nada de qué avergonzarse"

Ciudad de México.- La famosa actriz Consuelo Duval fue abordada por la prensa en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y se le preguntó sobre diversas polémicas como el video íntimo de Gabriel Soto y las controversiales declaraciones de su colega, Paty Navidad.

La intérprete de Televisa comenzó hablando de las teorías conspirativas que tiene Navidad en cuanto a temas de coronavirus y su apoyo a Donald Trump, que recientemente le causaron un veto en Twitter.

Mira, Paty Navidad tiene un punto, ella no descalifica al coronavirus pero creo que ella pide que no tengamos miedo, yo la quiero mucho, respeto lo que ella piense... el reglamento de Twitter es no odio y ella estaba diciendo cosas medio raras", explicó.