"Me da vergüenza": Mamá de Geraldine habla del video íntimo de Gabriel Soto

Ciudad de México.- La señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, continúa defendiéndose de los señalamientos en su contra, luego de ser considerada como posible responsable publicar el video íntimo de su exyerno Gabriel Soto.

En su entrevista para el programa, De Primera Mano, negó rotundamente ser la responsable de la filtración de las imágenes del actor, indicando que toda su familia descalifica lo sucedido.

Se me hizo grotesco, una conducta inapropiada, la verdad me da vergüenza, como le da a mi familia, y es tan malo, a lo mejor entre los jóvenes, eso no sé, algunas gentes lo aprobarán, pero sinceramente eso no lo deben de hacer por este peligro que hay", dijo Doña Rosalba.