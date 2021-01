Érika Buenfil 'estalla' en contra de su maquillista por esto: "Sucia, gorda"

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha dejado sorprendidos a todo Instagram al haberse ido a la yugular en contra de su reconocido estilista, Victor Guadarrama, con quien 'estalló' en redes sociales por este motivo que ha generado miles de reacciones entre sus fieles fans.

Mediante Instagram se compartió el video en el que se puede ver a Buenfil caminando de un lado a otro arremetiendo en contra de su equipo de estilistas por pequeños detalles, como el no poder haber concretado una cita de negocios o que no le agradó el físico de una colaboradora.

No entiendo porque es tan difícil confirmar una cita... Los detalles de tu incompetencia no me interesan... Dile a Simón que la chica que envió para el modelaje brasileño no me gusto, le pedí una limpia y atlética y me envió a una sucia y gorda", dice Érika en el video.