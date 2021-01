Lizbeth Rodríguez, exchica Badabun, recuerda su embarazo con tierna foto

Ciudad de México.- La estrella de Internet, Lizbeth Rodríguez, está dando mucho de qué hablar en las redes sociales por una reciente publicación en la que recuerda su embarazo y muestra con orgullo la barriga que tenía en ese entonces.

La exconductora del programa Exponiendo Infieles actualizó su cuenta de Instagram este día con una conmovedora fotografía en la que se luce con un suéter gris y un top blanco que les permitió a sus fans ver a detalle la enorme pancita que tuvo de su único hijo, Eros Demian.

¡Lo mamá no te quita lo loca! Like y me embarazo”, escribió la joven.