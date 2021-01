Twitter perdona a León Larregui; el cantante continúa su campaña contra la vacuna anticovid

Ciudad de México.- Desde hace unos días el cantante León Larregui ha sido tendencia tras haber sido inhabilitado de Twitter, esto luego de que a través de su perfil enviara una invitación a todos sus seguidores a no aplicarse la vacuna anticovid, argumentando que todo se trata de una faceta de control más que un procedimiento médico.

Sin embargo, el castigo para el intérprete no fue tan severo y duró pocas horas, pues esta mañana el vocalista de Zoé regresó nuevamente a su cuenta y al parecer no desistió de su opinión ya que no dejó pasar la oportunidad de continuar defendiendo su postura.

Mi cuerpo, mi elección. No se diga más", tuiteó el artista.

En ese contexto, un seguidor se manifestó en su post para reprocharle el promover abiertamente una campaña antivacunas, lo que llevó a Larregui a pronunciarse y recalcar que cada quien decide sobre su cuerpo, pero señala que si él vuelve a contagiarse prefiere llevar un tratamiento a ser un 'conejillo de indias'.

Mi cuerpo, mi elección... Sí, pero no por eso vamos a promover campañas antivacunas, la historia nos ha enseñado que las vacunas salvan vidas y eliminan enfermedades", escribió el usuario.

Tienes razon , incitar no esta bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para si mismo o sus familias. (Al menos todavia).Pero en mi opinion personal, si me vuelve a dar ,otravez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias https://t.co/uZLN02wAkO — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) January 27, 2021

Tienes razón, incitar no está bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para sí mismo o sus familias. (Al menos todavía). Pero en mi opinión personal, si me vuelve a dar, otra vez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias", replicó por su parte León Larregui.

De esta forma, el cantautor mexicano de 47 años confesó que a pesar de haber padecido la enfermedad, su decisión de no vacunarse seguirá más firme que nunca, aunque ahora sea comparado con Paty Navidad y Miguel Bosé por tener la misma postura sobre este tema.

